Çay Ocağında Otururken Vuruldu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir çay ocağına giren kimliği belirsiz şüpheli belindeki tabancayı çıkartıp, çay ocağında oturan bir kişiye yakın mesafeden ateş açtı.Kurşunun isabet ettiği kişi yere yığıldı.Aynı masada oturanlar müdahale ederek, saldırganın elindeki tabancayı almaya çalıştı.Yaşanan arbedenin ardından şüpheli kaçtı.Yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Olay anı ise çay ocağının güvenlik kamerasıyla görüntülendi.