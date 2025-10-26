  • USD: 41,87 - 41,95
Çay Ocağında Otururken Vuruldu!

İzmit ilçesinde çay ocağında oturan 1 kişinin tabancayla vurularak yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polisin saldırganı yakalamak üzere çalışma başlattığı öğrenildi.

Çay Ocağında Otururken Vuruldu!Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir çay ocağına giren kimliği belirsiz şüpheli belindeki tabancayı çıkartıp, çay ocağında oturan bir kişiye yakın mesafeden ateş açtı.

Kurşunun isabet ettiği kişi yere yığıldı.

SALDIRIGANIN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTILAR

Aynı masada oturanlar müdahale ederek, saldırganın elindeki tabancayı almaya çalıştı.

Yaşanan arbedenin ardından şüpheli kaçtı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise çay ocağının güvenlik kamerasıyla görüntülendi.