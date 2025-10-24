İmamoğlu'na Casusluk Soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturmasında, İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında “casusluk” suçlamasıyla işlem başlatıldı. Soruşturmada, vatandaşlara ait bilgilerin yasa dışı yollarla elde edilip sızdırıldığı da belirtildi.Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 Temmuz'da casusluk suçundan tutuklanan Hüseyin Gün'ün dijital materyalleri incelendi. Gün'ün yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, kriptolu telefonlar kullandığı ve farklı ülkelerdeki iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edildi.Belgelerde, askeri mühimmat ve silahlara ait görüntülere, İsrailli istihbarat mensuplarına ait pasaport fotoğraflarına ve çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı kişilerle iletişim kayıtlarına rastlandı. Ayrıca, farklı ülkelerin konsolosluk görevlileriyle çok sayıda temas kurulduğu belirlendi.MASAK incelemesine göre Hüseyin Gün'ün herhangi bir ticari faaliyeti olmamasına rağmen yüksek miktarda para transferi yaptığı ve toplamda 85 milyon TL'yi nakit olarak çektiği, ancak bu paranın kullanımına ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığı tespit edildi.Defter ve el yazısı belgelerde ise farklı ülkelerdeki darbe girişimleriyle ilgili notlara rastlanırken, Gün'ün istihbarat faaliyetlerinde bulunan kişilerle bilgi paylaşımı yaptığı ve FETÖ'nün “İngiltere imamı” olarak bilinen Mustafa Özcan'la yüz yüze görüştüğü belirlendi.Soruşturma dosyasında, Hüseyin Gün'ün yabancı istihbarat görevlileriyle “Wickr” adlı şifreli mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurduğu, bu yazışmalarda Türkiye'de görev yapmış iki eski bakana ait gizlice çekilmiş fotoğrafların paylaşıldığı öne sürüldü.İddialara göre Hüseyin Gün, Necati Özkan ile 2019 yerel seçimlerinde iş birliği yaparak Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası için seçmenlere ait gizli bilgileri paylaştı. Görüşmelerde, “70 bin gönüllünün aktive edilmesi gerektiği” ve “Murat Ongun'un telefonunun casus yazılım ile enfekte olduğu” gibi detayların konuşulduğu iddia edildi.Soruşturma, İmamoğlu ekibinin bu çalışmalarla maddi kazanç sağlayarak olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmayı hedeflediğini, seçmen bilgilerini analiz ederek strateji belirlediklerini ve bu verilerin yabancı istihbarat servisleriyle paylaşıldığını öne sürüyor.Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda yazışmasının bulunduğu, tanık beyanlarıyla da bu durumun doğrulandığı belirtildi. Yanardağ'ın, seçim sürecinde medya ayağını organize ettiği ve yabancı istihbarat servisleriyle iş birliği içinde seçimleri manipüle etmeye çalıştığı iddia edildi.Savcılık, İmamoğlu ve Özkan'ın “casusluk” suçlamasıyla sorgulanmak üzere cezaevinden getirilmelerine karar verdi. Yanardağ ise aynı suçtan gözaltına alındı.Ayrı bir soruşturmada ise “İstanbul Senin” adlı uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki yabancı ülkeye sızdırıldığı, 3,7 milyon kişinin verilerinin “dark web” ortamında satışa çıkarıldığı belirlendi.Uygulamanın “İBB Hanem” alt kısmında ise 11 milyon vatandaşın sandık bilgilerinin dışarıya sızdırıldığı tespit edildi. Bu kapsamda, İBB'ye bağlı altı şirkette görev yapan 13 kişi ile firari konumdaki Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine sahte fatura düzenleyen iki kişi dahil olmak üzere toplam 15 kişi hakkında işlem başlatıldı.Şüpheliler hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek”, “vergi usul kanununa muhalefet” ve “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” suçlarından gözaltı kararı verildi.