CHPnin Şaibeli Kurultayında Karar Çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın 5. Duruşması Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde saat 10.00'da başladı.Mahkeme Başkanı, 15 Eylül'deki duruşmada İstenen delege listesi ve birleştirme tutanaklarının dosyaya girdiğini belirtti.Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam etti. Davacı Vekili Onur Yusuf Üregen, 'Dosyanın artık tekemmül ettiğini Bugün artık karar beklediğimizi belirtmek istiyorum. Her delil dosyaya kazandırılmış, taraflar söyleyeceği her şeyi tüm mecralarda dile getirmiştir. Gelinen noktada hem toplumsal selamet hem de hukuki istikrar açısından bugün davanın karara bağlanması ve talebimizin kabulü yönündeki talebimizi yineliyoruz.' dedi.Kurultay iradesi tamamen ihlal edildiğini belirten Üregen, 'ne yazık ki gerçek anlamsa bir seçim gerçekleştirilememiştir. 38'inci Olağan Kurultay'da yapılan seçim usulsüzlükleri söz konusu seçimi kazanan mevcut genel başkan Sayın Özgür Özel'in kamuya açık beyanlarıyla da sabittir. Özel, katıldığı bir televizyon programında Sayın Cumhurbaşkanı'na CHP 38. olağan kurulları ile ilgili şaibe iddiaları bakımından 'sanane sanane be' diyerek kurultay usulsüzlüğünü ikrar etmektedir' dedi.Hukuk'un böylesi bir gayri hukuki girişime kayıtsız kalamadığını ifade eden Üregen, 'Kurultay mutlak butlanla batıldır. Hiç yapılmamış olarak adlandırılmak zorundadır. Şaibeler ortadan kalkmadan, Yapılacak her kurultay her kongre her seçim yok hükmündedir' ifadelerini kullandıAnkara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle reddine karar verdi.CHP'de merakla beklenen şaibeli kurultay duruşması bugün görülmeye başlandı. Aylardır mutlak butlan korkusuyla panik hamlelerine devam eden parti yönetimi, bir kez daha genel merkeze il başkanlarını ve örgüt üyelerini çağırdı.Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla mahkemelik olan 2023 yılındaki CHP 38. Olağan Kurultayı, gündemden düşmüyor. Parti yönetimi ise söz konusu iddiaların üzerini örtebilmek için bugüne kadar seçimli 2 olağanüstü kurultay yaptı.Mahkeme sonucunu beklemeden, delege yapısını değiştirmek için kongreler takvimini de başlatan genel merkez, bu süreçte dava kapsamındaki iddiaları dillendirip araştırılması gerektiğini savunan muhalif partilileri ise tek tek ihraç ediyor.CHP'yi karıştıran şaibeli kurultay davasında merakla beklenen duruşma bugün görülüyor. Genel merkezde kırmızı alarma geçilirken, bir önceki duruşmada olduğu gibi il başkanları ve örgüt üyeleri yine parti binasına çağrıldı.Mahkemeden olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda yönetim kadrosunun binayı teslim etmemek için emniyet güçlerine karşı direnişe geçmeyi planladığı iddia ediliyor.