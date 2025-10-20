Trabzonlu Vatandaşın El Yapımı “Zigana” Otomobili Trafikten Men Edildi

İstanbul'da uzun yıllar şoförlük yapan Sabri Yavuz, 2005 yılında mühendislik eğitimi olmadan kendi atölyesinde el yapımı bir otomobil üretti.Üstü açılabilir iki kişilik olarak tasarladığı “Zigana” adlı aracın gövdesi polyesterden yapıldı, motor olarak ise Lombardini marka bir sistem kullanıldı.Emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Yomra ilçesine dönen Yavuz, aracını burada kullanmaya başladı. “Zigana” aracı, kısa sürede çevredeki vatandaşların ve basının ilgisini çekti.Basında çıkan haberlerin ardından Sabri Yavuz, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı'na çağrıldı. Yapılan incelemede aracın herhangi bir tescil kaydının bulunmadığı ve karayolunda kullanılmasının yasal olmadığı tespit edildi.Hazırlanan tutanakta, aracın trafikte görülmesi durumunda idari para cezası uygulanacağı ve araca el konulacağı belirtildi.Sabri Yavuz, aracını karayolunda değil, köy yollarında ve tarım işlerinde kullandığını belirtti.Yetkililerle görüştüğünü ifade eden Yavuz, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile görüşerek araç için izin talep etmek istediğini söyledi.“Bu aracı kara yolunda sürmüyorum. Köy yollarında, fındık bahçelerine gidiyorum; tarım işlerinde römorkla da kullanıyorum. Buna emek verdim, Türkiye'yi Formula yarışlarında temsil ettim. Eğer izin verilmezse aracı yakmayı düşünüyorum.”Jandarma tarafından tutanak altına alınan olay sonrası, aracın durumu hakkında idari işlem süreci devam ediyor.Sabri Yavuz, yetkililerden destek beklediğini ve aracın yasal statüsünün netleştirilmesini talep etti.Yetkililer, araçla ilgili idari yaptırım uygulama hakkına sahip bulunuyor.