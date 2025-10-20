İsrail'in Türk Korkusu! ' Görmek İstemiyorum '

Türkiye'nin Gazze'de üstlendiği arabuluculuk rolü ve uluslararası alanda kazandığı diplomatik saygınlık, İsrail yönetiminde rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Tel Aviv yönetimi, Türkiye ve Katar'ın Gazze'deki çalışmalarda yer almaması konusunda ısrar ediyor.Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı JD Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un pazartesi günü İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi. Ziyaretin, “Ateşkes çökecek mi?” tartışmalarının sürdüğü bir döneme denk geldiği vurgulandı.ABD'li yetkililerin, Gazze'deki süreci gergin ama dengeli bir şekilde istikrara kavuşturacak bir mekanizma kurmayı ve mevcut krizi yatıştırmayı hedeflediği aktarıldı.İsrail Yahudi Yerleşim Bakanı Orit Struck, Türkiye'nin Gazze'deki varlığından rahatsızlığını açıkça dile getirdi. Struck, “Gazze'de traktörde de cipte de tekerlekli araçlarda da Türk görmek istemiyorum.” ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin bölgedeki olası varlığına sert tepki gösterdi.Haberde, ABD heyetinin ziyaretteki asıl amacının, anlaşmanın bir sonraki aşamasına geçiş için “Gazze'de açık bir yetki ve bölgesel destekle faaliyet gösterecek çok uluslu bir gücün kurulmasını teşvik etmek” olduğu belirtildi.Ancak İsrail yönetiminin, bu çok uluslu güçte Türkiye ve Katar'ın yer alması fikrinden son derece rahatsız olduğu ve bu öneriye şiddetle karşı çıktığı ifade edildi.İsrailli aşırı sağcı bakanların, “ABD planının başarısızlığına” dikkat çekerek “savaşa geri dönülmesi” çağrısında bulunduğu aktarıldı.Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD heyetine “istikrar ve koordinasyon” taahhüdünde bulunmasına karşın, koalisyon ortaklarına “Hamas anlaşmaya uymazsa karşılık vereceklerini” söylediği, böylece iki taraflı bir politika izlediğine dikkat çekildi.ABD'li yetkililerin bu ikili tutumun farkında olduğu ve bu kez “dinlemek için değil, sonuca ulaşmak için” İsrail'e geldikleri yorumunda bulunuldu.