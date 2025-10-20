Doğalgaz Sandılar, Alkol Çıktı: 80 Yaşındaki Üç Kişi Fenalaştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşlarındaki üç kişi, evde alkol aldıktan bir süre sonra fenalaştı. Kendilerini kötü hisseden vatandaşlar, 112 Acil Servis'i arayarak “doğalgazdan zehirlendiklerini” söyledi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Eve gelen ekipler, yaşlı vatandaşları baygın halde buldu. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan üç kişi, tedavi edilmek üzere farklı hastanelere kaldırıldı.Olası doğalgaz sızıntısı ihtimaline karşı evde ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.Ancak yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı.Yapılan tıbbi incelemeler sonucunda, vatandaşların zehirlenme nedenlerinin doğalgaz değil, yüksek oranda alkol tükettikleri içecekler olduğu belirlendi.Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.