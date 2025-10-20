Bursa’da Drift Yapan Sürücü Polise Saldırdı: Silahını Almaya Çalıştı
Osmangazi ilçesinde otomobiliyle drift yaparken yakalanan sürücü, ceza yazmak isteyen polis memuruna yumruklarla saldırıp silahını almaya çalıştı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye gezen sivil trafik ekipleri, otomobiliyle drift yapan bir sürücüyü durdurdu.
Sürücü, kendisine ceza yazmak isteyen polis memuruna tepki göstererek hakaret etti, ardından saldırıya geçti.
Polise Yumruklarla Saldırdı
Çıkan arbedede sürücü, polis memuruna yumruklarla saldırdı ve memurun belindeki silahı almaya çalıştı.
Yaşanan boğuşmada polis memuru aldığı darbelerle yaralandı. Kısa süreli mücadele sonunda saldırgan etkisiz hale getirildi.
O Anlar Kameraya Yansıdı
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, arbede sırasında yere düşen polis tabletinin bir vatandaş tarafından alınarak ekiplere teslim edildiği de görüldü.
Sürücü Serbest Kaldı
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
