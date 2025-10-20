Bursa’da Drift Yapan Sürücü Polise Saldırdı: Silahını Almaya Çalıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye gezen sivil trafik ekipleri, otomobiliyle drift yapan bir sürücüyü durdurdu.Sürücü, kendisine ceza yazmak isteyen polis memuruna tepki göstererek hakaret etti, ardından saldırıya geçti.Çıkan arbedede sürücü, polis memuruna yumruklarla saldırdı ve memurun belindeki silahı almaya çalıştı.Yaşanan boğuşmada polis memuru aldığı darbelerle yaralandı. Kısa süreli mücadele sonunda saldırgan etkisiz hale getirildi.Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde, arbede sırasında yere düşen polis tabletinin bir vatandaş tarafından alınarak ekiplere teslim edildiği de görüldü.Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.