Bakan Kurum açıkladı! 500 bin yeni konut geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal konut hamlelerine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki “İlk Evim” Projesi kapsamında ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, yakında başlayacak “Yüzyılın Konut Projesi” için “500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız” mesajı verdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre TOKİ, “İlk Evim Projesi” çerçevesinde Eskişehir'in Ihlamurkent Mahallesi'nde 3 bin 109 konut, 2 cami, 2 okul ve 6 ticaret merkezi inşa etti. Yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı ve çevre dostu yapıların yer aldığı proje, yaklaşık 12 bin 500 kişiye yeni yaşam alanı sağladı.Bakan Kurum, Türkiye'nin dört bir yanında dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut üretimlerinin devam edeceğini belirterek, “İlk Evim Projesi'yle on binlerce aileyi ev sahibi yaptık. Şimdi Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin yeni konutu milletimizle buluşturacağız” açıklamasında bulundu.