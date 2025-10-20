Adana’da Tır Operasyonunda 55 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Adana’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir tırın içinde valizlere gizlenmiş 55 kilogram skunk ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır sürücüsü C.Ş. (42)'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğine dair istihbarat aldı.Ekipler, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde tırı takibe aldı. Belirlenen noktada önünü keserek durduran polis, araçta detaylı arama yaptı.Narkotik dedektör köpeğinin valizlere tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 3 valiz içinde toplam 55 kilogram skunk bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 80 milyon lira olduğu belirlendi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan sürücü C.Ş., emniyetteki ifadesinde,“Arkadaşım valizleri Adana'ya götürmemi istedi. Kıramadım, ilk defa böyle bir ricada bulundu. Uyuşturucuların benimle alakası yok.”dedi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ş., “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.