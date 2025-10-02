Bekir Develi Sumud Filosu'na Saldırı Anını Anlattı!

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmayı sürdürüyor.Şimdiye kadar 29 Türk vatandaşını da gözaltına alan İsrail'in müdahale etmediği 15 gemi ise Gazze'ye ulaşmayı sürdürüyor.İsrail müdahale etmediği 15 gemi arasında yer alan Bekir Develi, son duruma ilişkin bilgi verdi.TRT Haber'e gemiden bir video yollayan Bekir Develi, şöyle dedi:Şu anda Gazze'ye 59 mil açıklıktayız. Seyrimize devam ediyoruz. Tutuklamaları devam ediyor işgal güçlerinin. Şu an 3 büyük lider gemisini tutukladılar. personeli ile beraber. Fakat biz küçük yelkenler olarak, Allah onların gözlerine perde mi imdirdi ne olduysa Allah'ın takdiri şu an Gazze'ye ilerlemeye devam ediyoruz.Söz bitti. Bu dakikadan sonra konuşmanın manası yok. Bizler üzerimize düşenin hakkının vermeye çalışıyoruz. Gecenin bu karanlığında Akdeniz'in ortasında...Burada günlerdir Gazze sahillerinde masum çocuklar yollarımızı gözlüyorlar.Dalgalar Gazzeli çocuklara taşısın diye oyuncak ve şeker dolu poşetleri suya attık.Balonlar yaptık o balonların içerisinde sahile yakın olduğumuz için artık en azından biz gidemezsek bile o balonlar sahile taşısın diye yaptık.