Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren yeni bir uyarı geldi. Bugün, ülkenin büyük bir bölümünde yağışlı hava etkili olacak.Meteoroloji, Bolu, Sakarya, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında yurt genelinde düşüş bekleniyor. Ancak Meteoroloji, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların yeniden artacağını tahmin ediyor.Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yağışlı hava görülecek. Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara'da 19, İstanbul'da 18, İzmir'de ise 21 derece olması bekleniyor.