KKTC'de Seçim Günü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar, sabah saat 08.00 itibarıyla ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi saat 18.00'e kadar sürecek.KKTC halkı, cumhurbaşkanını belirlemek üzere 9. kez sandığa gidiyor. Seçimde öne çıkan adaylar Ersin Tatar ve Tufan Erhürman. Bu iki isim arasında yapılacak tercih, sadece liderlik için değil, aynı zamanda Kıbrıs sorununun geleceği açısından da belirleyici olacak.Toplam 218 bin 313 seçmenin bulunduğu ülkede, bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu (%50+1) alması gerekiyor. İlk turda bu çoğunluğa ulaşılamazsa seçim ikinci tura kalacak.Seçim süreci boyunca oy verme işlemleri ve katılım oranları yakından takip ediliyor.Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu (%50+1) alamaması halinde, seçim ikinci tura kalacak. Bu durumda, ilk turda en fazla oyu alan iki aday, 7 gün içinde düzenlenecek olan ikinci turda yeniden yarışacak.İkinci turda en yüksek oyu alan aday, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı olarak göreve başlayacak.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 7 aday yarışıyor. Oy pusulasındaki aday sıralaması şu şekilde:Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi)Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi – CTP)Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)Ahmet Boran (Bağımsız)Mehmet Hasgüler (Bağımsız)İbrahim Yazıcı (Bağımsız)Hüseyin Gürlek (Bağımsız)Ersin Tatar (Bağımsız)Ancak 7. sıradaki Hüseyin Gürlek, seçimden bir gün önce Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Yine de pusulada ismi yer alıyor.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimi sadece yeni lideri değil, Kıbrıs meselesine dair izlenecek yolu da belirleyecek. Seçimin öne çıkan iki adayı Ersin Tatar ve Tufan Erhürman, bu konuda tamamen farklı vizyonlara sahip.Ersin Tatar, Kıbrıs'ta yıllardır süren ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi onaylı planlara dayanan federasyon temelli müzakere sürecinin sona erdiğini savunuyor. Tatar'a göre bu süreç artık bir çözüm üretmiyor ve Ada'da egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir modelin benimsenmesi gerekiyor. Tatar, uluslararası tanınma hedefiyle iki ayrı devletin varlığını esas alan bir çözüm çağrısı yapıyor.Öte yandan Tufan Erhürman, iki devletli çözüm modelini gerçekçi bulmuyor. Bu formülün uluslararası destekten yoksun olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin mevcut mağduriyetlerini daha da derinleştirdiğini vurguluyor. Erhürman, BM çerçevesindeki parametrelere uygun olarak, iki toplumlu ve iki bölgeli bir federasyonun Kıbrıs için en uygulanabilir ve meşru çözüm olduğunu savunuyor.Bu nedenle, seçim sonucu yalnızca KKTC'nin liderliğini değil, aynı zamanda Kıbrıs sorununun gelecekte hangi zeminde ele alınacağını da büyük ölçüde şekillendirecek.