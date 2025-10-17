Yunan Parlamentosu Karıştı! ' Erdoğan Garantördü '

Yunanistan Parlamentosu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden başlayan sert tartışmalara sahne oldu.Başbakan Kiryakos Miçotakis, mecliste yaptığı konuşmada hükümetin Türkiye ile ilişkilerde izlediği politikayı savunarak, “Türkiye ile gerginlik değil, sakin sular istiyoruz” dedi.Miçotakis, Atina'nın Ankara ile çözülmemiş tek konusunun Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının sınırlandırılması olduğunu belirterek, bu konuda Yunanistan'ın tutumunun değişmeyeceğini vurguladı.Türkiye politikası tartışılırken, muhalefetten de sert eleştiriler geldi. PASOK Partisi Genel Başkanı Nikos Androulakis, hükümetin dış politikasını “pasif” olmakla suçladı.Androulakis, Türkiye ile diyalog kurulmasını desteklediğini, ancak bunun “gerçek sonuçlar doğuran bir süreç” olması gerektiğini belirtti.Erdoğan'ın Mısır'da düzenlenen Gazze Barış Zirvesindeki rolüne dikkat çeken Androulakis,“Trump, Erdoğan'ı Gazze anlaşmasının garantörü yaptı; Yunanistan ise diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Mısır'da sadece arka planda bir dekorasyondan ibaretti.”ifadelerini kullandı.“Filistin'i tanımaya cesaret edemediniz”PASOK lideri ayrıca hükümeti, Filistin karşısında net bir tutum sergileyememekle suçladı:“Yunan hükümeti geçmişte neredeydi? Kasap Netanyahu'nun yanında durmakla meşguldü. Stratejik işbirliği başka bir şeydir, etnik temizliğe göz yummak başka bir şey.”