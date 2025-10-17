Türkiye Yine İnsanlık İçin Sahada! Ekipler Seferber...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, Türkiye'den Gazze'ye 350 TIR insani yardımın giriş yaptığını ve 400'den fazla TIR'ın sınırda geçiş için beklediğini duyurdu.Bu kapsamda, yardım faaliyetlerinin sahada etkin biçimde yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla eski AFAD Başkanı ve Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atandı. Güllüoğlu, 15 Ekim'de ekibiyle birlikte sahaya intikal ederek çalışmalarına başladı.Koordinasyon ekibi, Gazze'deki öncelikli ihtiyaçları belirlemek, gönderilecek yardımların en doğru biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak ve Türkiye'nin bölgeye yönelik sağlık desteğini güçlendirmek amacıyla görev yapacak.Öte yandan, TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye ile BM'ye bağlı UNRWA (Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) arasında yapılan anlaşmayı kabul etti. Bu anlaşma, İsrail'in faaliyetlerini kısıtladığı UNRWA'nın Türkiye'de ofis açmasına olanak tanıyor. Böylece Türkiye, Filistinli mültecilere yönelik yardımların tedarik ve koordinasyon merkezi haline gelecek.