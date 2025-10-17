Numan Kurtulmuş ' Biz Başaracağız! '

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi 2025–2026 Akademik Yılı Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadele sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.Kurtulmuş, “Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak” ifadelerini kullanarak, ‘Terörsüz Türkiye' hedefinde kararlılığın altını çizdi.Konuşmasında ayrıca bölgesel gelişmelere de değinen Kurtulmuş, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. “İsrail'in dün akşamki saldırganlığı asla kabul edilemez, tasvip edilemez. İsrail'i bir kere daha en şiddetli şekilde kınıyoruz” dedi.Kurtulmuş, Türkiye'nin barış, birlik ve kardeşlik temelinde yoluna devam edeceğini vurguladı.