Kayınpederini Bıçakladı! 4 Saat Bekletti...

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Nevşehir'in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki 10 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre Muammer S., eşi ve çocuğuyla birlikte kayınpederi S.G.'yi ziyarete gitti. Ziyaret sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Muammer S., kayınpederini bıçakla kolundan yaraladı. Yaralı S.G., kızı ve torunu tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olay sonrası Muammer S., aynı cadde üzerindeki kendi evine giderek içeriye kapandı.Eşinin şikâyeti üzerine polis ekipleri kısa sürede adrese ulaştı. Ancak şüpheli, kapıyı açmayı reddederek evin camından çevresine hakaret ve küfürler savurdu, ayrıca aşağıda toplanan vatandaşların üzerine saksılar fırlattı.Ekipler, evde annesinin ve küçük bir kız çocuğunun da bulunduğunu öğrenince dikkatli hareket etti. Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının ardından Muammer S. teslim oldu ve gözaltına alındı.Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.