'Erdoğan Değer Kattı!' Filistinli Yetkili Açıkladı...

Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi ve eski Başbakan Muhammed Iştiyye, Türkiye'nin Filistin, ABD ve bölge ülkeleriyle sahip olduğu benzersiz diplomatik ilişkiler sayesinde, Gazze'deki ateşkes sürecinde eşsiz bir aktör haline geldiğini vurguladı.Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil çok sayıda uluslararası liderin bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Iştiyye, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:“Orada bulunan uluslararası liderler bu anlaşmaya garantör oldu, çünkü gerçekten kimse İsraillilere güvenmiyor. Bu nedenle uluslararası garantörlere ihtiyaç vardı ve bu garantiler sağlandı. Umarım İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi de dahil olmak üzere anlaşma tam olarak uygulanır.”Türkiye'nin sürece önemli katkı sağladığını vurgulayan Iştiyye, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya ve Gazze'deki ateşkes anlaşmasına gerçek bir katma değer sağladığını düşünüyorum” dedi.