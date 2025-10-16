Türkiye'den Nadir Toprak Hamlesi! Berat Albayrak Dönemi Araştırmaları...

Nadir Toprak Elementleri, ağır sanayii başta olmak üzere yeni nesil araçlar, uçaklar, motor üretimi ve diğer alanlarda kritik bir role sahip. Türkiye, enerji alanında attığı ezber bozan adımların meyvelerini almaya devam ederken, Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasının önemi de daha fazla konuşulmaya başlandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında bu konuda önemli bilgiler verdi.Başkan Erdoğan, 'Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri, barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi.' dedi.Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de AHaber canlı yayınında Türkiye'nin nadir toprak elementleri hamlesiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu:'694 milyon ton rezerv olduğu belirtiliyor. Çin'den sonra 2. büyük rezervlere sahibiz. Bor'da da olduğu gibi buna sadece sahip olmak yetmiyor. Başka alanlarda kullanıma açılması için de teknolojiye ihtiyaç var. Daha önce biz Çin ile teknoloji transferiyle ilgili görüşmelerimiz olmuştu. Türkiye, teknoloji geliştiriyor. Dışarıdan da teknolojiye ihtiyacımız var.''Türkiye'nin büyük bir zenginliği bu. Daha önce biz bilmiyorduk toprağımızın altında nelerimiz var. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde çok ciddi bir araştırma yapıldı Türkiye'de. O bilgi o envanter yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve kullanıyoruz. Türkiye, artık kimseye sormuyor bu zenginliklerini kullanmak için, sorması da gerekmiyor...''Enerji politikamızın bir diğer önceliği sahip olduğumuz madenlerin katma değerli bir şekilde uluslararası pazarlara sunulmasıdır. Özellikle pek çok alanda nadir elementleri, savunma sanayinden yenilenebilir enerji sistemlerine, elektrikli araçlardan haberleşme ve uzay teknolojilerine pek çok alanda kritik rol oynuyor. Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri, barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi.Bu saha, dünyanın yaklaşık ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova sahasında yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti Maden Pilot Üretim Tesisini devreye aldık. Pilot tesisin, endüstriyel tesise dönüştürülmesi için saflaştırma teknolojisi de dahil çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şunu da altını çizerek ifade etmek durumundayım, nadir toprak elementleri teknolojisine sahip ülke ve firmalar bu alandaki üretim süreçlerine ilişkin tecrübelerini maalesef paylaşmaktan kaçınıyor. Bu engelin aşılması ve mevcut sahaların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması, uluslararası işbirliklerini zorunlu kılıyor.'Başkan Erdoğan, pek çok ülkenin teknoloji geliştirme, danışmanlık ve teknoloji transferi için bu konularda deneyimli ülkelerle anlaşmalar imzaladığını anımsatarak, 'Türkiye olarak biz de teknolojik hafızaya sahip ülkelerin, uzman kuruluşları ile işbirlikleri geliştirmek amacıyla görüşmeler yapıyoruz. Bu anlamda Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir.' dedi.'Türkiye'nin yer altı kaynaklarını ekonomisine kazandırmasını istemeyenler hep şunu yapıyorlar, önce maden tetkik ve arama çalışmalarını engellemeye çalışıyorlar. Bunda başarılı olamayınca, bu sefer işletilmesini sabote etmenin derdine düşüyorlar' ifadelerini kullanan Erdoğan, denklemin aslında çok basit olduğunu belirtti.Erdoğan, şöyle devam etti:'Mümkünse engellemek, değilse itibarsız hale getirmek. Nadir toprak elementleri ile ilgili yaşananlar da budur. Amaç, Türkiye'nin bu yer altı kaynağından istifade etmesini engellemektir. Dikkat edin, bu konuda hükümetimize iftira atanlar, Karadeniz doğal gazı ile Gabar'daki petrol keşiflerimizi de dillerine dolayanlardır. Hatırlarsanız, orada da destek vermek yerine hemen bir kulp taktılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. İnanın, yarın da değişen bir şey olmayacak. Milletimden bunlara karşı uyanık olmalarını rica ediyorum. Milletim bize güvensin, bize inansın. Allah'ın izniyle biz bu güveni boşa çıkarmayacağız.'