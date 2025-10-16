Adaptörsüz Satılacak! Büyük Tepki Toplayacak...

Apple, M5 serisi ile MacBook Pro modellerinin adaptörsüz satışına başlıyor. Avrupa Birliği'nin çevre koruma kuralları doğrultusunda güç adaptörünü kutudan çıkarıyor. Bu hamle, elektronik atık miktarını azaltmayı amaçlıyor. Detaylara birlikte göz atalım.Apple, yıllardır aksesuar kutularını sadeleştiriyor. Çünkü Avrupa Birliği, gereksiz ürünlerin paketlenmesini sınırlıyor. Bu nedenle, M5 MacBook Pro Avrupa'da güç adaptörsüz geliyor. Şirket, mevcut adaptör sahiplerini ödüllendirerek atık oluşumunu önlüyor. Ayrıca, yeni modellerde USB-C şarj standardı zaten yaygınlaşıyor.AB yetkilileri, çift ürün satışını engelliyor. Örneğin, telefon ve laptop kutularında adaptör tekrarına izin vermiyor. Apple da bu kurala uyuyor. Bu yaklaşım, hem çevreye hem de lojistiğe fayda sağlıyor. Ancak bu hamle büyük tepki toplayacak gibi görünüyor.Yeni modelin kutusu artık daha hafif. İçinde sadece cihaz, USB-C kablo ve belgeler var. Güç adaptörü isteyenler, Apple mağazalarından kolayca temin edebiliyor. Fiyat avantajı da cabası; adaptörsüz satış, maliyeti düşürüyor. Kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor.