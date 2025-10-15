Mert Yazıcıoğlu ' Orhan Gazi ' Oldu!

Mert Yazıcıoğlu, yakında ekranlara gelecek olan heyecanla beklenen dizi Kuruluş Orhan için hazırlık sürecinden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.Kısa sürede yüz binlerce beğeni alan gönderi, hayranlarından yoğun ilgi gördü. 'Çok efsane fotoğraflar harika görünüyor, ellerine emeğine gönlüne yüreğine sağlık @mertyazicioglu ', 'Sana her şey çok yakışıyor ', 'Emeklerinin karşılığını fazlasıyla alırsın umarım ' ve 'Böyle karizma görülmedi' gibi yorumlar, paylaşıma adeta yağdı.Tarihi yapımda Orhan Gazi karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncunun kostümlü pozları, dizinin merakla beklenen atmosferine dair ilk ipuçlarını da verdi. Prodüksiyon sürecinden yansıyan kareler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Fragmanıyla da büyük bir beklenti yaratan dizi, yayın öncesi şimdiden büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.Tarihi dizilere damga vurması beklenen yapımda Mert Yazıcıoğlu'nun performansı daha şimdiden övgü topluyor.İzleyiciler, oyuncunun karizmatik duruşu ve rolüne kattığı güçlü enerjiyle Orhan Gazi karakterini unutulmaz bir şekilde canlandıracağına inanıyor. Dizi, yayınlandığında ekranda büyük ses getirmesi bekleniyor.