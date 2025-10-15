Malatya'da iş kazası: Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı!

Malatya’da 5 katlı bir apartmanda asansör montajı yapan bir işçi asansör boşluğununa düştü. Hastanede tedavi altına alınan R.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı tamamlanan 5 katlı bir apartmanda asansör montajı yapan R.K. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.YARALANAN İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYORİhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan R.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.