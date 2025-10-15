Dünyanın Gözü Türkiye'de!

ABD ve Çin arasında küresel ticaret savaşına dönüşen nadir toprak elementi için gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Bu savaşın kazananının Türkiye olacağı belirtiliyor.Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yeni bir jeoekonomik fırsat penceresi açacak olan nadir toprak elementleri ve bunları işleyecek olan teknolojiyle birleşince uluslararası satrançta stratejik güç olma rolümüz artacak.Nadir toprak elementleri iletişimden uzay çalışmalarına, savaş uçaklarından araç motor sistemlerine, rüzgâr türbinlerinden tüm teknolojik aletlere kadar her şey için gerekli olan bu elementler, ABD ve Çin arasında yeniden alevlenme tehlikesi bulunan tarife krizinin üzerine de su dökmüş durumda.Eskişehir Beylikova'da 694 milyon tonluk bir rezerv bulunuyor. Bu saha Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci yatağı.17 ayrı nadir elementin tespit edildiği bölge sayesinde Türkiye, hâkimiyeti Çin'de olan pazarda 3 kattan daha fazla büyüyebilir.Bugün rezerv sahibi olan Türkiye, 2025-2035 yıllarında yapacağı yatırımlarla katma değer üreticisi konuma geçebilecek.Coğrafi yakınlık avantajının da kullanılmasıyla Türkiye Avrupa'nın NTE merkezi olabilecek.Raporlar, rafineri ve alaşım teknolojilerinin hâlen Çin, Japonya ve Fransa merkezli olmasının Türkiye açısından bir “teknoloji açığı” oluşturduğuna dikkat çekiyor.Türkiye'nin sadece ham madde ihracatçısı değil, işleme ve teknoloji geliştirme merkezi hâline gelmesi gerektiği vurgulanıyor.Böylece Türkiye hem ekonomik değer oluşturabilecek hem de enerji ve savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltabilecek.