Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e Tepki! ' Skandala İmza Attı! '

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki 'Barış Zirvesi' dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Brüksel'de gerçekleştirdiği miting ve Avrupa Parlamentosu ülkelerine yönelik çağrılarını eleştirerek, partinin Türkiye'de kazanamadığı meşruiyeti yurt dışında aradığını söyledi. Erdoğan, partisinin millet nezdinde destek bulamadığını, bu nedenle Avrupa'da çeşitli girişimlerde bulunduğunu ifade etti.Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Arkadaşlar CHP bizi şaşırtmıyor. Bunlar CHP için alıştığımız şeyler. Geçmişte de kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yaban ellerde arardı. CHP'nin ne yaptığını ve neyi planladığını, CHP'yi yöneten kadrolar dahi anlamakta zorlanıyor. Belediyeleri düşürdükleri durum ortada. Belediyeleri çapsızlıklarıyla ne hale getirdikleri ortada. Trabzon'da söyledim, yurt dışına şikayet turları düzenliyorlar. Böyle rezillik olur mu?Biz aslında Sayın Özel'den, Avrupalı Türklerden özür dilemesini beklerdik. Biliyorsunuz 2 ay önce milletvekilleri çıktı gurbetçilerimize, affedersiniz “zırzop” dedi. CHP yönetiminden bu konuda bir açıklama, bir düzeltme gelmedi. Madem Brüksel'e gittin, en azından bunun için bir özür dile. Sayın Özel bu erdemi göstermediği gibi; yoldaşlarına Türkiye Cumhurbaşkanını yuhalatarak çok daha büyük bir skandala imza attı.Gerçekten çok yazık. Onlar Brüksel'de laf üretirken biz Anadolu'da eser üretiyoruz. İşte o sıra ben Rize'deydim, öbür tarafta Trabzon'da açılışlar gerçekleştiriyordum. Bu hafta sonu 4 gün oraları dolaştık. Rize'mizin derelerini dolaştım, bütün o mekanları gözden geçirdik ve bakan arkadaşlarımla, oraların tadını aldık.Ülkemizi sürekli dolaşarak inşallah halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz.'Yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Bizim yasalarımızda bu tür yolsuzluklar, çalma, çırpma durumlarıyla ilgili gerekli düzenlemeler var. Bu noktada yargı tarafından verilmiş herhangi bir yakalama kararı vesaire olduğu anda, zaten yargımız gereğini yapar. Bu yerel yönetimler kanununda da var. Bütün bunlar zaten gayrimeşrudur. Bunlarla ilgili olarak da kanunların emri her an yerine gelir ve biz de bunların üzerine kesinlikle gideriz. Çünkü Belediyeler doğrudan millete hizmet etmenin ilk adımıdır. Bu makamlar millete hizmet için vardır; rant, yolsuzluk, israf için değil.' diye konuştu.