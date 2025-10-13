Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'yu Veto Etti!

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a Mısır'a doğru seyir halindeki Cumhurbaşkanlığı uçağında, Netanyahu'nun katılım kararı iletildi. Barış zemininin oluşması için çaba gösteren Türkiye için bu durum, özellikle İsrail'in bölgedeki son politikaları göz önüne alındığında, zirvenin amacından sapma riski taşıyan bir gelişmeydi. İşte tam bu noktada, Başkan Erdoğan'ın bizzat yönettiği ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla derhal başlatılan kritik temaslar zinciri devreye girdi.Başkan Erdoğan'ın, zirvenin ev sahibi Mısır başta olmak üzere, barış sürecinde kilit rol oynayan diğer ülkelerin liderleriyle kurduğu hızlı ve doğrudan iletişim, durumu kökten değiştirdi. Türkiye'nin, Netanyahu'nun mevcut çatışmacı söylemleri ve eylemleriyle, zirvenin temel misyonu olan kalıcı barış ve istikrar arayışına katkı sağlamayacağı yönündeki net ve keskin tavrı muhataplarına aktarıldı. Türk tarafı, Barış Zirvesi'nin 'gerçek' bir barış arayışına hizmet etmesi gerektiğini, aksi takdirde Türkiye'nin zirvedeki varlığının anlamını yitireceğini kararlılıkla ifade etti.Ankara'nın bu güçlü diplomatik vetosu, kısa süre içinde sonuç verdi. Uluslararası kulislerde büyük yankı uyandıran bu trafiğin ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Şarm Eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılım kararından vazgeçtiği resmen duyuruldu. Kaynaklar, bu kararın alınmasında en büyük etkenin, Başkan Erdoğan'ın bölgedeki barış aktörleri nezdindeki ağırlığı ve Türkiye'nin masadaki duruşunun belirleyici rolü olduğunu vurguluyor.Başkan Erdoğan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere, ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda liderin katılımıyla gerçekleştirilecek 'Barış Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde, katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştiriyor.Erdoğan, bu kapsamda ilk olarak, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Mansur bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.Kabulde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğine de katkı sağladığını, savunma sanayii başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti.Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Başkan Erdoğan, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının ve yeniden imar için çalışmaların derhal başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.Başkan Erdoğan, daha sonra Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.