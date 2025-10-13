CHP zihniyeti yine şaşırtmadı! Sporculara suyu çok gördüler

Alanya Gençlik İlçe Spor Müdürlüğünce milli sporcuların katıldığı Taekwondo Şampiyonası talep edilen su yardımına Alanya CHP Belediyesi tarafından Resmi yazıyla Tasarruf tedbirlerini göstererek reddetmesi, Mecliste ve kamuoyunda tansiyonu yükseltti. AK Parti Belediye Meclis üyesi ve Grup Sözcüsü Alaaddin Işık'ın iddiaları, CHP Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak tarafından reddedilirken; Işık, kararın 'tasarruf tedbirleri' gerekçesiyle alındığını gösteren Resmi belgeyi paylaştı.Tartışma, Alanya Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı'nda AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Alaaddin Işık'ın konuşmasıyla başladı. Işık, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün Taekwondo Şampiyonası için yaptığı su talebinin belediye tarafından Tasarruf Tedbirlerini göstererek geri çevrildiğini öne sürerek, 'Bu karar Alanya'nın yıllardır emekle inşa ettiği 'spor kenti' vizyonuyla bağdaşmıyor' ifadelerini kullandı.Tartışmanın seyrini değiştiren hamle ise Işık'tan geldi. Alanya AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Grup sözcüsü Alaaddin Işık, Koçak'ın açıklamalarına yanıt olarak, Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2025 tarihli resmi yazısını kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan belgede, '30 Eylül -7 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak müsabakalarda sporcu ve hakemler tarafından kullanılmak üzere talep etmiş olduğunuz bardak sular, tasarruf tedbirleri nedeni ile verilememektedir' ifadesinin yer aldığı görüldü.Belgeyle ortaya çıkan 'tasarruf' gerekçesini eleştiren Işık, 'Diğer organizasyonlarda 'fıstıklı limonatalar, pizzalar, gösterişli ikramlar' yapılırken, milli sporcuların katıldığı bir etkinlikte bir bardak su talebinin dahi karşılanmaması çifte standart. Bizim amacımız kimseye çamur atmak değil; çifte standartların ve keyfi uygulamaların karşısında durmaktır. Sporun ve sporcunun yanında olmak sözle değil, icraatla, ayrıştırmadan mümkündür' ifadelerini kullandı.