Ünlü Oyuncu CHP'li Belediyeye Ateş Püskürdü!

Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, sahne aldığı CHP'li Kastamonu Belediyesi'ne sert eleştirilerde bulundu. Kulisteki yetersiz koşullara isyan eden Uygur, tuvalet bulunmadığını söyleyerek, "Çöp tenekesinden leğen tuvalet yapmak zorunda kalıyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ekleme: 12.10.2025 - 13:40 Güncelleme: 12.10.2025 - 13:42 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Sabah
Behzat Uygur, Kastamonu Belediyesi'ne sert çıktı. CHP'li Kastamonu Belediyesi'nin nikah ve kongre merkezinde tiyatro oyunu ile sahne alan Behzat Uygur, kulisin yetersizliği ve tuvalet olmayışına isyan etti.

Süheyl ve Behzat Uygur'un interaktif gösterisi 'Hey Gidi Günler' için Kastamonu'da hayranları ile buluşan Uygur kardeşler oyun sonrası eleştiride bulundu.

Behzat Uygur, 'Kastamonu gibi güzel bir şehre, güzel insanlara... Oraya tiyatro için gelen gruplara tuvaleti olmayan kulis yakışmıyor. Çöp tenekesinden, leğen tuvalet yapmak zorunda kalıyor tiyatrolar.

Yaklaşık 3 saat kulisteyiz ve ister istemez tuvalet ihtiyacımız oluyor. Sayın yetkililer, sizi 3 saat bir odaya kapatsak ne yaparsınız çok merak ediyorum' dedi.

Uygur, 'Aslında nikah ve kongre merkezi yerine bu şehre yakışan şey düzgün bir tiyatro salonu olurdu' sözleriyle sorunun çözümü için yerel yöneticilere çağrıda bulundu.