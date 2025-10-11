CHP'li belediyede çöp krizi! Adana sokakları pisliğe teslim oldu
Seyhan ilçesinde belediyenin toplamadığı çöpler, çevreyi rahatsız ederken oluşan görüntü ve kötü koku vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.
CHP'li yönetimdeki belediyelerde yaşanan çöp sorunları gündeme gelmeye devam ediyor.
Adana'da da zaman zaman ortaya çıkan benzer tablo dikkat çekiyor.
SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU
Merkez ilçelerden Seyhan'daki mahallelerde çöplerin toplanmaması sonucu konteyner ve çevrelerinde çöp yığınları oluştu.
Koku mahalleleri kaplarken, vatandaşlar sağlığın tehdit edildiğini belirtti.
VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR
İlçede özellikle Pınar, Sümer, Mithatpaşa, Dağlıoğlu ve Yeşilyurt gibi mahallelerde konteynerlerin dolup taştığı görüldü.
İnşaat molozları, evsel ve geri dönüştürülebilir atıklarla dolan çöplerle ilgili vatandaşlar çözüm istedi.
CHP'Lİ BELEDİYELERİN ÇÖP SORUNU
Öte yandan CHP'li belediyeler, sık sık çöp haberleriyle gündeme geliyor.
Özellikle İzmir ve Ankara belediyelerinde sokaklarda oluşan çöp yığınları dikkat çekiyor.