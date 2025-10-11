  • USD: 41,64 - 41,71
  • EURO: 48,19 - 48,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li belediyede çöp krizi! Adana sokakları pisliğe teslim oldu

Seyhan ilçesinde belediyenin toplamadığı çöpler, çevreyi rahatsız ederken oluşan görüntü ve kötü koku vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

CHP'li belediyede çöp krizi! Adana sokakları pisliğe teslim oldu
Ekleme: 11.10.2025 - 11:08 Güncelleme: 11.10.2025 - 11:15 / Editör: Fehmi Öztürk / Kaynak: İHA
CHP'li belediyede çöp krizi! Adana sokakları pisliğe teslim oldu
CHP'li yönetimdeki belediyelerde yaşanan çöp sorunları gündeme gelmeye devam ediyor.

Adana'da da zaman zaman ortaya çıkan benzer tablo dikkat çekiyor.

CHP'li belediyede çöp krizi! Adana sokakları pisliğe teslim oldu

SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Merkez ilçelerden Seyhan'daki mahallelerde çöplerin toplanmaması sonucu konteyner ve çevrelerinde çöp yığınları oluştu.

Koku mahalleleri kaplarken, vatandaşlar sağlığın tehdit edildiğini belirtti.

CHP'li belediyede çöp krizi! Adana sokakları pisliğe teslim oldu

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

İlçede özellikle Pınar, Sümer, Mithatpaşa, Dağlıoğlu ve Yeşilyurt gibi mahallelerde konteynerlerin dolup taştığı görüldü.

İnşaat molozları, evsel ve geri dönüştürülebilir atıklarla dolan çöplerle ilgili vatandaşlar çözüm istedi.

CHP'li belediyede çöp krizi! Adana sokakları pisliğe teslim oldu

CHP'Lİ BELEDİYELERİN ÇÖP SORUNU

Öte yandan CHP'li belediyeler, sık sık çöp haberleriyle gündeme geliyor.

Özellikle İzmir ve Ankara belediyelerinde sokaklarda oluşan çöp yığınları dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA