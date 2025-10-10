Trump'tan Gazze zirvesi hamlesi! ABD basını: Türkiye de davetliler arasında

Axios'ta yer alan habere göre ABD Başkanı Trump, Pazartesi sabahı İsrail'e varacak, burada mecliste bir konuşma yapacak ve rehine aileleriyle görüşecek. Ardından Pazartesi öğleden sonra Mısır'a geçecek.Trump'ın burada Gazze barış anlaşmasının garantörleri arasında yer alan Mısır, Katar ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenecek imza törenine iştirak etmesi bekleniyor.ZİRVE ŞARM EL-ŞEYH'TE YAPILACAKHaberde, liderler zirvesinin Salı sabahı yapılmasının planlandığı, ancak Pazartesi gününe çekilebileceği belirtildi. Zirvenin, barış anlaşmasına yönelik müzakerelerin yürütüldüğü Şarm el-Şeyh'te gerçekleştirileceği ifade edildi.TÜRKİYE DE DAVET EDİLDİKaynaklara göre zirve, Sisi tarafından organize ediliyor ve Mısır yönetimi, Avrupalı ve Arap liderlere davet gönderdi. Axios'un aktardığına göre, zirveye Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'dan liderler veya dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.KATİL NETANYAHU KATILMAYACAKBir ABD'li yetkili, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun zirveye katılmasının şu an için beklenmediğini söyledi. Axios'un ulaştığı ABD yetkilileri ise, Trump'ın zirveye katılmayı planladığını doğrularken, Beyaz Saray'ın konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiğini bildirdi.'TÜRKİYE OLARAK YAKIN TAKİPÇİSİYİZ'Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sürecinin yakın takipçisi olacağını belirtmişti. Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:'Şarm El Şeyh'de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır'a hassaten teşekkür ediyorum.Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.'BM'DEKİ GAZZE ZİRVESİBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında 24 Eylül'de düzenlenen Gazze konulu toplantı yapılmıştı.BM binasında düzenlenen toplantı basın kapalı gerçekleştirilirken, toplantıda Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katılmıştı.ABD Başkanı Trump, toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, 'Bu çok önemli bir toplantı olacak. Orta Doğu'nun büyük liderleriyle önemli bir toplantı olacak. Gazze'deki savaşı sona erdirmek istiyoruz, sona erdireceğiz. Belki de şu anda sona erdirebiliriz.' değerlendirmesini yapmıştı.