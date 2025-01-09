Gıda zehirlenmesi şüphesi: 15 öğrenci tedaviye alındı

Adapazarı Çökekler Mahallesi Şehit Fatih Kemal Yarar İlkokulu’nda öğrenim gören 15 öğrenci, okulun yanında bulunan lokantada tavuk döner yedi. Bir süre sonra kusma ve bulantı şikayetleri yaşayan öğrenciler çeşitli hastanelere götürüldü.Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.