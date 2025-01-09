Bursa'da 44 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı
Uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretini yapma suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan 44 ayrı suç kayıtlı şüpheli şehir turu yaparken yakalandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aranan bir şahıs daha yakalandı.
İlçede devriye atan Güven Timleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
GEZERKEN YAKALANDI
44 ayrı suç dosyası bulunan, uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan M.E.,yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi gezmek için turlarken yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İfadesi alınmak için emniyete götürülen M.E., buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.