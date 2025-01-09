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Beyaz Gazete
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Bursa'da 44 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretini yapma suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan 44 ayrı suç kayıtlı şüpheli şehir turu yaparken yakalandı.

Ekleme: 9.01.2025 - 11:09 Güncelleme: 9.01.2025 - 11:10 / Editör: Fehmi Öztürk
Bursa'da 44 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aranan bir şahıs daha yakalandı.

İlçede devriye atan Güven Timleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

GEZERKEN YAKALANDI

44 ayrı suç dosyası bulunan, uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan M.E.,yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi gezmek için turlarken yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi alınmak için emniyete götürülen M.E., buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.