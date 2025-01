İstanbul trafikte New York'u geride bıraktı! Listede bir numara

İstanbulluların trafik çilesi her geçen gün büyüyor...Hem iş çıkış saatiyle hem de yağışlı hava ile birleşince yaşanan yoğun trafikte vatandaşlar adeta sabır sınavı veriyor.İstanbulluların yaşadığı trafik sorununu, ABD Merkezli veri şirketi Inrix'in ortaya koyduğu veriler de gözler önüne serdi.Inrix tarafından 'Şehirlere Göre En Yüksek On Trafik Süresi' başlığıyla paylaşılan verilerde, megakent trafikte zirveye yerleşerek New York'u bile geride bıraktı.Rapora göre İstanbul dünyanın trafiği en sıkışık şehri seçildi.Ayrıca, sürücülerin trafikte yıl boyunca ortalama 105 saat kaybettiği de kaydedildi.İstanbul'un en büyük sıkıntılarından biri olan trafik için üretilen çözümler ise maalesef sonuç vermiyor.Her geçen yıl artan trafik yoğunluğuna ilişkin bilgiler Inrix raporunda da yer aldı.Verilere göre, İstanbulluların trafikte zaman kaybının 2023 yılına kıyasla yüzde 15 artış gösterdiği bildirildi.Küresel olarak hazırlanan raporda İstanbul'un ardından New York ve Chicago listede ikinci sırada yer aldı.ABD şehrindeki sürücüler rapora göre, trafikte yılda ortalama 102 saat kayıp yaşadı.Ayrıca listede, üçüncü sıraya 101 saat ile Londra, dördüncü sıraya 97 saat ile Meksika ve Paris yerleşti.