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İstanbul’da PKK Gençlik Yapılanması operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul’da düzenlene operasyon kapsamımdan PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 7.01.2025 - 14:22 Güncelleme: 7.01.2025 - 14:22 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul’da PKK Gençlik Yapılanması operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli tespit edildi.

4 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.