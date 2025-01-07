İstanbul’da PKK Gençlik Yapılanması operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul’da düzenlene operasyon kapsamımdan PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli tespit edildi.
4 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.