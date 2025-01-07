Feribot seferlerine olumsuz hava engeli! Seferler iptal edildi

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan bazı feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 15.00, 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.