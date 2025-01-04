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Beyaz Gazete
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 14 kilo esrar ele geçirildi

Kent merkezinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 14 kilo 661 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 4.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 4.01.2025 - 15:04 / Editör: Fehmi Öztürk
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 14 kilo esrar ele geçirildi
Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ile aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

OTOBÜSTE ARAMA YAPILDI

Harekete geçen ekipler, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Aramalarda 14 kilo 661 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 14 kilo esrar ele geçirildi

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere de baskın düzenledi.

17 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 5 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 10 kişi daha gözaltına alındı.

17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.