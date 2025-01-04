Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 14 kilo esrar ele geçirildi
Kent merkezinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 14 kilo 661 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ile aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
OTOBÜSTE ARAMA YAPILDI
Harekete geçen ekipler, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.
Aramalarda 14 kilo 661 gram esrar ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere de baskın düzenledi.
17 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 5 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 10 kişi daha gözaltına alındı.
17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.