Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 14 kilo esrar ele geçirildi

Kent merkezinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 14 kilo 661 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ile aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.Harekete geçen ekipler, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.Aramalarda 14 kilo 661 gram esrar ele geçirildi.Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Öte yandan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere de baskın düzenledi.Operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 5 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 10 kişi daha gözaltına alındı.17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.