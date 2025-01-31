Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 1 ölü

Kefken Sapağı'nda hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

Kocaeli'den yola çıkarak Kefken Sapağı'nda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü N.K.,Yulaflı Köprüsü yakınında karşı yönden gelen M.E. yönetimindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.Kazada sürücülerle birlikte 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar neticesinde olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.Kazada yaralanan 15 yaşındaki Eymen B. hayatını kaybetti.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.