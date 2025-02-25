CHP’nin şaibeli kurultayı için flaş gelişme! Lütfü Savaş ifade verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' şeklindeki iddialar sonrasu başlatılan soruşturma kapsamında, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.Savaş, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına yaklaşık 2 saat ifade verdi. Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kuruluna ilişkin yaşanan usulsüzlükler ve delegelerin iradesinin sakatlanması iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir suç duyurusunda bulundu.İfadenin ardından açıklama yapan Savaş'ın Avukatı Onur Yusuf Üregen, 38. Olağan Kurultay sırasında yapılan haberlerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verildiğini, delegeler üzerinde psikolojik baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edilmesinin sağlandığını öne sürdü. Üregen, delegelerin özgür iradesi ile oy kullanma hakkı bu yöntemlerle ihlal edildiğini kaydetti.Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun devre dışı bırakıldığı ve Özgür Özel'in kazandığı kurultayın şaibeli olduğu iddia edilmişti.Tartışmalı CHP Kurultayı'nda Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Lütfü Savaş, şaibeli kurultayın iptali için dava açtı. SABAH dava dilekçesinin detaylarına ulaştı.Dava dilekçesinde bir çok kurultay delegesi ile konuştuğunu ve şu anki parti yönetimi ile yerel yönetim kademelerinde bulunan kişilerinin seçim sonucunun değiştirilmesi için delegelere baskılar kurulduğunu aktaran Lütfi Savaş, delegelere oy karşılığı ev ve arabalar verildiğini, delegelerin konakladıkları otellere bavul bavul dolarlar getirilip delegelere dağıtıldığını, iphone telefonlar ile ipad tabletlerin oy karşılığı verildiğini ve yine bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucunun değiştirildiğini öne sürdü.Dilekçesinde, söz konusu kurultayda oy kullanan bir kısım delegeler ve yakınlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alındığını ve yine birçok delegeye Belediye Başkanlıkları olmak üzere siyasi görev olarak sözler verildiği ifade eden Savaş, kurultaya irade fesadı hali karıştırılıp çeşitli rüşvetlerle kurultay sonucunun değiştirildiği özelinde birçok kişinin ifadesinin alındığı ve soruşturma dosyasında önemli delillerin bulunduğu, kurultaydaki şaibelerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında da ayrık bir soruşturma yürütüldüğü ve İstanbul'da yürütülen soruşturmada da kurultaydaki rüşvet ve ahlaksızlık olguları özelinde birçok önemli delilin dosya kapsamına alındığı bilgisini aktardı.4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen CHP Demokrasi ve Birlik Kurultayı ile ilgili bilgi ve belgelerin mutlak olarak birer örneklerinin getirtilmesi gerektiğini belirten Savaş, dilekçesinde 'söz konusu belgeler incelendiğinde yüzlerce kurultay delegesinin iradesi rüşvet olguları çerçevesinde değiştirilmiş olmasına karşın, 2 adayın bulunduğu seçimde yalnızca 18 oy farkla mevcut genel başkan lehine sonuçlandığı, irade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir.Nitekim irade fesadı kapsamında yüzlerce delegenin oyunun değiştirip bundan yarar sağlayan mevcut genel başkan çok küçük bir farkla kurultaydaki seçimi kazanmıştır. Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet vb. suçlar işlenmemiş olsaydı kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla söz konusu kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti' ifadelerini kullandı.