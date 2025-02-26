Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün doğum günü...Bugün 71 yaşını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan için sosyal medya üzerinden geceden bu yana binlerce paylaşım yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için X hesabından paylaşım yapan isimlerden birisi de İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu.Fahrettin Altun'un paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı önemli çıkışlarına, görüşmelerine yer verildi.Altun, yaptığı şiirli ve videolu paylaşıma şu notları düştü:Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine olan sevdası, milletimizin gönlünde misliyle karşılığını bulmuştur.Bu sevda, bu dava, bu adanmışlık milletçe şahlanışımızın önündeki engelleri birer birer yıkıp atmıştır.Daha yürüyecek çok yolumuz, beraber ıslanacak çok yağmurumuz var bizim...