Milete hizmete adanmış bir ömür! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kasımpaşa'daki komşuları anlattı: Bugünleri söylüyormuş demek ki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ve millete hizmet için sayısız projelere imza attı, bugün 71 yaşına giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Kasımpaşa'daki komşuları anlattı.Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu.Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle iç içe bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi.AHaber'in mikrofon uzattığı Kasımpaşa'daki komşuları eski günleri anlatırken duygulandı:Kasımpaşa Esnafı Emin Doğuş - Özel insan... Özel yetişmiş... Çizgisinden hiç çıkmadı, neyse o...Ümmühan Engin - Cuma günleri genellikle bakkala kendisi uğrardı, çocuklara ne isterlerse hemen alırdı. Kendisi mahalleye, komşularına çok yardımsever bir insan annesi de keza öyleydi, yardım ederdi. Bizden biri olduğu için kendisini seviyoruz, başarılarını diliyoruz.Kasımpaşa Esnafı İsmail Doğan - Cumhurbaşkanımızın rahmetli babam çocukluk arkadaşıdır. Anıları bende çok var... Tayyip abi büyükşehir belediye başkanıyken ben gece 2'lere 3'lere kadar iş yerinde beklerdim, babam Tayyip abinin geleceği söylerdi. çıraktım o zaman temizlik yapıyorduk. Saat gece 2'de 3'te çok anıları vardır babamla traş olduğu zaman.Kasımpaşa esnafı Ali Kazar - Komşuluk bizde aile gibiydik. Geldiği zaman çağırırdı, sabaha kadar oturduğumuz günler olurdu. Anlatırdı, bugünleri anlatıyormuş demek ki... Bunları yapacağız diyerek...