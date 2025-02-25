Evinde olan köşeyi dönecek! Değeri 130 bin TL’ye kadar çıkıyor

Eskiden sıradan görülen birçok eşya, bugün antikacılar ve koleksiyoncular tarafından yüksek fiyatlarla satın alınıyor.Özellikle Osmanlı dönemine ait işlemeli sandıklar, bakır mutfak eşyaları, eski saatler, porselen takımlar ve madeni paralar inanılmaz değerlere ulaşabiliyor.Antikacıların en çok peşinde olduğu eşyalar arasında el yapımı mobilyalar, gramofonlar, daktilolar ve nostaljik oyuncaklar da bulunuyor.Belki de farkında olmadan büyük bir hazineye sahip olabilirsiniz.Son dönemlerde antikacıların en çok peşinden koştuğu eşyalardan biri de eski el emeği sandıklar.Osmanlı dönemine ait bu sandıklar koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Değeri 130 bin TL'ye kadar ulaşan bu nadide parçalar, geçmişin izlerini taşıyan en özel antikalardan biri olarak kabul ediliyor.