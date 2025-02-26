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Beyaz Gazete
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ABD ve Rusya yarın İstanbul'da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geleceğini açıkladı.

ABD ve Rusya yarın İstanbul'da görüşecek
Ekleme: 26.02.2025 - 13:45 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:57 / Editör: Atilla Özbir
ABD ve Rusya yarın İstanbul'da görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 27 Şubat'ta İstanbul'da Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışma konusunu görüşmek üzere bir araya geleceğini duyurdu.

Bu önemli toplantı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Lavrov'un açıklamaları, iki tarafın da ilişkilerini iyileştirme çabalarında kararlı olduklarını ortaya koyuyor.

Toplantının detayları ve gündem maddeleri hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde sağlanması bekleniyor.

ABD ve Rusya yarın İstanbul'da görüşecek