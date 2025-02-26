ABD ve Rusya yarın İstanbul'da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 27 Şubat'ta İstanbul'da Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışma konusunu görüşmek üzere bir araya geleceğini duyurdu.Bu önemli toplantı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Lavrov'un açıklamaları, iki tarafın da ilişkilerini iyileştirme çabalarında kararlı olduklarını ortaya koyuyor.Toplantının detayları ve gündem maddeleri hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde sağlanması bekleniyor.