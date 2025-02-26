Narin Güran cinayetinin kilit ismi sessizliğini bozdu! 'Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez'

Narin Güran soruşturmasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Hediye Güran, bir televizyon programında katıldığı canlı yayında ilk kez konuştu.Narin'i o şekilde torbaya koyup gömen Nevzat'ın katil olduğunu iddia eden Hediye Güran, cezaevinde Yüksel Güran ile her gün bir saatlik havalandırma sırasında görüştüklerini de söyledi. Yüksel'in ağıtlarının tüm cezaevini inlettiğini de söyleyen Hediye Güran, Yüksel ile koğuşlarının altlı üstlü olduğunu ve sürekli sohbet ettiklerine de dikkat çekti.Her görüşmelerinin ve konuşmalarının tek konusunun Narin olduğunun altını çizen Hediye Güran, 'Yüksel ile biz kardeş gibiyiz. O da kızının katilleri kim bunun açığa çıkmasını istiyor.Bana 'hep kızımın katili bulunsun, ben burada gerekirse bir ömür yatarım' diyordu.' dedi.Soruşturma sorasında Hediye Güran'ın doğum kontrol hapı da kullandığı sosyal medya platformlarında işlenmişti.Doğum kontrol haplarıyla ilgili Hediye Güran, çocuk istemediği için kullandığını ve kayın validesinin de bunu bildiğini söyledi.Yüksel Güran'ın çocuklarına çok düşkün olduğunu belirten Hediye Güran, 'Çocukları için canını verecek bir annedir. Enes'i de koruyacağına inanmıyorum.Narin'i Enes'e kurban etmez. Çünkü öyle biri değildir. Ben bilsem Yüksel bişey biliyor bunu Narin için anlatırdım' dedi.Narin kuran kursundan çıktıktan sonra evine giden patika yolun girişinde okul kamerası tarafından saat 15:12'de görüntülenmişti. Hediye Güran saat 16:00'da Yüksel'in yanına gittiğinde evde Enes ile diğer çocukları gördüğünü ifade etti.Narin evde olmadığını söyleyen Hediye Güran, 'İki saat Yüksel ile oturduk. Narin'i hiç görmedim. Yüksel'e sordum bu saate kadar kurs varmı diye.O da, 'saat 4'e kadar kurs var, oradan çıktıktan sonra Narin amcalarına gidecek' dedi. Ben 2 saat sonra Yüksel'in evinden ayrıldım, eve gittim.Akşam namazına yakın Narin'in kaybolduğunu öğrendim' ifadelerini kullandı. Hediye Güran, evden ayrıldığı sırada ve öncesinde Salim ve Nevzat'ı da görmediğini söyledi.