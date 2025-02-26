Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis suçundan hakim karşısına çıktı: Savcı cezalandırılmasını istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil hakkında iddianame düzenlenmişti. Savcılık 'Yasa dışı bahse teşvik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep etmişti.ERBİL HAKİM KARŞISINA ÇIKTIAçılan dava kapsamında Mehmet Ali Erbil bugün sanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık avukatları da katıldı. Savunmasına başlayan Erbil, tiyatro oyuncusu olduğunu, aylık gelirinin 300-400 bin TL civarında olduğunu belirterek, 'Otel açılışından dolayı Malta'ya için davet edildik. Bizi bir sitenin canlı yayınına katmaya çalıştılar. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunduk. Meğer yasa dışı bahis sitesiymiş. Ben videoda 'Bahis oynamayın' dedim. Reklam için gitsem bunu söylemem' şeklinde konuştu.GİZLİ KAYIT İDDİASIReklam amaçlı kullanılan video sonrası oradaki şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve o kaydında gizli alındığını ileri süren Erbil, 'Daha önce bahis oynamadım. Sonradan kırmızı bültenle arandığını öğrendiğim, videodaki Ünal isimli şahıs oynadı' diyerek suçlamaları reddetti.'MEHMET'LE KAÇTIK'Davada Serdar Ortaç da tanık olarak dilendi. Ortaç, davetine gittiklerini ifade ederek 'Sonradan bahis tişörtü giydiklerini gördüm. Orada para ve tişört verdiler almadık. Mehmet'le kaçtık, hemen uçak aradık. Sabahına da döndük' dedi. Erbil'in avukatları yurt dışına çıkma yasağı şeklindeki adli kontrol kararın kaldırılmasını talep etti.ADLİ KONTROL DEVAM KARARIDuruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın iddianamedeki suçtan cezalandırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaaya karşı süre verilmesine, adli kontrol tedbirin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.