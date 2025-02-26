Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı: Acısını hiçbir zaman unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum.'