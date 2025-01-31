İstanbul'da karbonmonoksit patlaması! Uzmanlar uyardı

Meteoroloji bugün için hava durumu uyarısını yayınladı. Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekmekte.Ancak bu sabah İstanbul ve çevresinde bir süredir beklenen karbonmonoksit patlamasının etkisini göstermesi uzmanların uyarılarına neden oldu. Art arda uyarılarda bulunan uzmanlar, havada bir kokunun olduğunu ve mümkün olduğunca kapalı alanlarda bulunmanın gerektiğini belirtiyor. Öte yandan camların kapalı olması gerektiği, havanın öksürük ve halsizlik yapabileceği öğrenildi.