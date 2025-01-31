İstanbul'da baraj alarmı! Güncel doluluk oranları açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranı verilerini paylaştı. Buna göre on adet barajın ortalama doluluk oranı yüzde 52 olarak açıklandı.İSKİ tarafından açıklanan 31 Ocak 2025 tarihli verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52,56 oldu. Dün bu oran %52,45 iken hafta başında %52,53 idi.İstanbul'a su sağlayan on adet baraja ait verile, İSKİ tarafından sürekli ölçülüyor. Son verilere göre İstanbul'daki barajlardan en yüksek doluluk oranı yüzde 87,89 ile Kazandere Barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 38,89 ile Alibey Barajı.31 Ocak 2025 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı şöyle;Ömerli yüzde 53,87Darlık yüzde 48,34Elmalı yüzde 84,71Terkos yüzde 57,71Alibey yüzde 38,89Büyükçekmece yüzde 49,30Sazlıdere yüzde 42,97Istrancalar yüzde 57,57Kazandere yüzde 87,89Papuçdere yüzde 53,56