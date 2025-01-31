İstanbul'da baraj alarmı! Güncel doluluk oranları açıklandı
İstanbul baraj doluluk oranı, yağışların olmadığı haftada sabit bir şekilde yüzdesini korudu. İstanbul'u besleyen on adet baraj içinde 31 Ocak tarihli verilere göre yüzde 87 ile Kazandere Barajı ilk sırada. İşte bugünün İstanbul baraj doluluk oranı verileri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranı verilerini paylaştı. Buna göre on adet barajın ortalama doluluk oranı yüzde 52 olarak açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İSKİ tarafından açıklanan 31 Ocak 2025 tarihli verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52,56 oldu. Dün bu oran %52,45 iken hafta başında %52,53 idi.
BARAJLARIN DOLULUK ORANI 31 OCAK 2025
İstanbul'a su sağlayan on adet baraja ait verile, İSKİ tarafından sürekli ölçülüyor. Son verilere göre İstanbul'daki barajlardan en yüksek doluluk oranı yüzde 87,89 ile Kazandere Barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 38,89 ile Alibey Barajı.
31 Ocak 2025 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı şöyle;
Ömerli yüzde 53,87
Darlık yüzde 48,34
Elmalı yüzde 84,71
Terkos yüzde 57,71
Alibey yüzde 38,89
Büyükçekmece yüzde 49,30
Sazlıdere yüzde 42,97
Istrancalar yüzde 57,57
Kazandere yüzde 87,89
Papuçdere yüzde 53,56
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İSKİ tarafından açıklanan 31 Ocak 2025 tarihli verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52,56 oldu. Dün bu oran %52,45 iken hafta başında %52,53 idi.
BARAJLARIN DOLULUK ORANI 31 OCAK 2025
İstanbul'a su sağlayan on adet baraja ait verile, İSKİ tarafından sürekli ölçülüyor. Son verilere göre İstanbul'daki barajlardan en yüksek doluluk oranı yüzde 87,89 ile Kazandere Barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 38,89 ile Alibey Barajı.
31 Ocak 2025 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı şöyle;
Ömerli yüzde 53,87
Darlık yüzde 48,34
Elmalı yüzde 84,71
Terkos yüzde 57,71
Alibey yüzde 38,89
Büyükçekmece yüzde 49,30
Sazlıdere yüzde 42,97
Istrancalar yüzde 57,57
Kazandere yüzde 87,89
Papuçdere yüzde 53,56