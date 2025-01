Haftada 100 milyon lira kazanıyorlardı! Uyuşturucu şebekesine darbe

Şebekenin milyonlarca liralık uyuşturucu vurgunu, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın büyük bir gizlilikle yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıktı. İddiaya göre kısa bir süre önce başka bir suçtan cezaevine giren Sercan T., uyuşturucu çetesinin lideriydi ve çetesini açık cezaevinden kontrol ediyordu.Şebeke, milyonlarca liralık uyuşturucu sevkiyatı için paravan şirketler kullanıyordu. Kendilerini pahalı markaların taklitlerini satan tekstilci gibi tanıtan şebeke, uyuşturucu dağıtımını kurdukları motosikletli kuryeler aracılığıyla gerçekleştiriyordu. Şebeke, uyuşturucu sevkiyatı için Çanakkale'yi adeta parsellemişti. Uyuşturucu çetesinin Güzelyalı ayağının başında Yusuf U., Ezine Grubu'nun başında Emre H., Fevzipaşa Grubu'nun başında ise kadın yönetici Hatice A. vardı. Motosikletli kuryeler bu 3 kişiye bağlı olarak çalışıyordu.Soruşturma kapsamında Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla açık cezaevinde kalan Sercan T.'nin telefonlarını dinlemeye aldı. Şebekenin diğer üyeleri ise fiziki takibe alındı. Uyuşturucu Baronu Sercan T. iddiaya göre izinli olduğu telefon günlerinde dinlenildiğinden habersiz şebeke liderlerine talimatlar yağdırıyordu. Şebeke kendi aralarında her bir uyuşturucu için şifreleri bir sistem kullanıyordu.Şebeke yakalanmamak için kendi aralarında Lyrica hap için 'L beden tişört', metamfetamin için 'M beden kazak', sentetik kannabinoid hammadesi olan A/M maddesi için ise 'Orijinal tişört' , sentetik kannabinoid bonzai için S beden gömlek ve İstanbul'daki tedarikçi için ise 'Heval' 'Lavuk' veya 'tekstil üreticisi' şifrelerini kullanıyorlardı.Müşteriler ise uyuşturucu siparişini ' M beden kazak olsun, kumaşı ipekten olsun yada düğmeleri altından olsun' diyerek veriyordu. Siparişler ise imitasyon tekstil ürünlerinin arasında kimi zaman ise seyyar pazarlarda motosikletli kuryeler aracılığıyla doğrudan müşterilere teslim ediliyordu. Şebekenin para trafiği ise yine kadın yönetici Birsen H. tarafından yönetiliyordu.Elde edilen bilgiler doğrultusunda Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla önceki gün çetenin Güzelyalı'da uyuşturucu sevkiyatı için kullandığı lüks villaya baskın düzenledi.Dedektör köpeklerinin de kullandığı baskında piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan 6 kilo 136 gram Bonzai, ⁠854 Adet Uyuşturucu Hap, 354 gram Metanfetamin, 2 adet Ruhsatsız Tabanca, 35adet mermi ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emre H. 3-Birsen H. Selahattin Efe G., Hatice A, Yasemin T., 7-Yusuf U., 8- Furkan Can U., 9-Volkan A.., 10- Volkan Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.