Başkentin sokaklarını başıboş köpekler esir aldı! Her gün yeni bir saldırı...

Sokak köpeklerinin saldırıları sonucu her yaştan vatandaş, ciddi yaralanmalarla hastanelere kaldırılıyor. En korkunç olanı ise, bu saldırıların artık günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi. Her yaştan vatandaş hedef haline gelirken, parklarda hatta okul yollarındaki köpek sürülerinin tehdidiyle yaşıyor. Yetkililerden çözüm talep eden vatandaşlar kültür-sanat etkinliklerine ayrılan bütçenin bir kısmının bu sorun için harcanmasını talep ediyor.TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, başıboş köpeklerin toplanmasını ve bakımevlerine yerleştirilmesini öngörüyor. Ancak, köpeklerin kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi sürecinin belediyelere yüklenmesi ve 2028'e kadar bu düzenlemenin hayata geçirilmesi, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. 2028'in çok geç olduğunu belirten vatandaşlar, bu kadar uzun süre beklenemeyeceğini söylüyor.Ankara'nın çeşitli ilçelerinde yaşanan korkunç saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Mamak'ta 5 aylık hamile bir kadın, Yenimahalle'de 9 köpek tarafından hedef alındı. Saldırıdan ölümden dönen kadın, hastaneye kaldırıldı ve düşük yapma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Keçiören'de okula giderken 20 başıboş köpek tarafından vahşice saldırıya uğrayan Tunahan Yılmaz(10), saldırı sonucunda büyük yaralar aldı ve yaklaşık 3 ay süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilebildi. Tunahan hala yaşadığı travma nedeniyle evden çıkamıyor. Bir başka korkunç saldırı ise 5 yaşındaki Suriyeli Ata Elali'nin başına geldi. Yenimahalle'de, oyun oynarken sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan küçük çocuk, derin ısırıklar sonucu hastaneye kaldırıldı. Ata, yüzünde, bacağında ve sırtında ciddi yaralarla tedaviye alındı, ancak yaşadığı travma nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyaç duydu.Ankara'da artan tepkiler, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yöneliyor. Aileler, çocuklarını sokağa salmakta zorlanıyor, parklar ve sokaklar her an bir tehlike kaynağına dönüşmüş durumda. Çocuklarını güvenle okula göndermeye çalışan anne-babalar, başıboş köpeklerin etraflarında sürü halinde dolaşmalarına engel olamıyor. Çığ gibi büyüyen bu tepkiler, yetkililere soruyor: '2028'e kadar beklemek mi? Yoksa acil bir çözüm mü getirilecek?'Son dönemde artan köpek saldırıları, özellikle sabah saatlerinde işe ve okula gitmeye çalışanların kabusu haline geldi. Çankaya'da hemşire Demet Akın, evinin önünde 5 başıboş köpeğin saldırısına uğrayarak sağ kalçasından iki yerden ısırıldı. Yine Çiğdem Mahallesi'nde, Gazi Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Meliha Yılmaz, yürüyüşten dönerken 9 köpeğin hedefi oldu ve komşularının müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Bir diğer olayda, Altındağ ilçesinde parkta oyun oynayan bir çocuk, başıboş köpekler tarafından saldırıya uğradı. Yardıma gelen vatandaşlar, çocuğu kurtardı, ancak küçük çocuk ciddi şekilde yaralandı.