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Denizli'de işçileri taşıyan midibüsü devrildi: Çok sayıda can kaybı var

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi. Faciada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ekleme: 30.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:03 / Editör: Edin Uslu
Denizli'de işçileri taşıyan midibüsü devrildi: Çok sayıda can kaybı varKaza, saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolu köprüsünde meydana geldi.

İşçileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti.
Yaralıların da olduğu belirtilirken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Denizli'de işçileri taşıyan midibüsü devrildi: Çok sayıda can kaybı var