Denizli'de işçileri taşıyan midibüsü devrildi: Çok sayıda can kaybı var
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi. Faciada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolu köprüsünde meydana geldi.
İşçileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti.
Yaralıların da olduğu belirtilirken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İşçileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti.
Yaralıların da olduğu belirtilirken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.