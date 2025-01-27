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Diyarbakır’da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK’lı teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ekleme: 27.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:44 / Editör: Fehmi Öztürk
Diyarbakır’da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
l Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmanın ardından Lice ilçesi Dibek Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda toprağa gömülü PKK’lı teröristlere ait 2 jelikan bidon içerisinde 2 uzun namlulu tüfek ve 2 şarjör, 700 mermi, 17 çift ayakkabı, 17 şarjör kütüklüğü, 3 palaska ve 1 siyah el çantası ele geçirildi.

Diyarbakır’da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi