Diyarbakır’da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK’lı teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

l Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmanın ardından Lice ilçesi Dibek Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.Operasyonda toprağa gömülü PKK’lı teröristlere ait 2 jelikan bidon içerisinde 2 uzun namlulu tüfek ve 2 şarjör, 700 mermi, 17 çift ayakkabı, 17 şarjör kütüklüğü, 3 palaska ve 1 siyah el çantası ele geçirildi.