Tasarım yeniden şekilleniyor! iPhone 17 Air Fotoğrafı Sızdırıldı

iPhone 17 ailesinin tanıtımına aylar olsa da tasarım değişiklikleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor.Majin Bu adlı bir kaynak tarafından paylaşılan fotoğraf, iPhone 17 serisine ait olduğu iddia edilen bir cihazı gösteriyor.Görselde, daha önceki sızıntılarla uyumlu bir tasarım dikkat çekiyor. Kare kamera adası yerine telefonun genişliği boyunca uzanan yatay bir kamera adası bulunuyor. Bu tasarım, Google Pixel telefonlarını anımsatıyor.Fotoğraftaki cihazın iPhone 17 Air olduğu düşünülüyor. Tek kamera kurulumuna sahip olması ve daha ince bir tasarıma işaret etmesi, bu iddiayı destekliyor.iPhone 17 Air'ın daha ince olabilmesi için tek kamera ile geleceği daha önce de söylenmişti.Ancak, bu görselin resmi olmadığını ve kesin tasarımın bu şekilde olmayabileceğini belirtelim. Apple'ın iPhone 17 serisini nasıl bir tasarımla sunacağı henüz net değil.